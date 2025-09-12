Un informe de la OCDE y la UpM pide una integración euromediterránea "más profunda"

Concretamente, el estudio destaca que la integración económica en la región euromediterránea "se mantiene por debajo de su potencial", debido a "barreras que obstaculizan" la circulación de bienes, servicios, personas e ideas.
"Las tendencias nos demuestran claramente que una integración más profunda no es solo un potencial, sino una realidad en algunas áreas de prioridad común", aseguró el secretario general de la UpM, Nasser Kamel, en la presentación en la sede de la UpM en Barcelona.
En materia comercial, el informe recomienda a las instituciones políticas "armonizar las normas de origen" para los productos paneuromediterráneos, con la intención de "aliviar" la dificultad de algunos socios "que carecen de capacidad tecnológica o financiera" para acceder al mercado, así como promover las cadenas de valor regionales para bienes y servicios.
También sugiere una reducción de las "restricciones" a la inversión extranjera directa, una "mejor gestión de la migración laboral" y la mejora de la cooperación regional en materia educativa y de investigación.
