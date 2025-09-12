Un informe de la OCDE y la UpM pide una integración euromediterránea "más profunda"

Barcelona, 12 sep (EFE).- La Unión por el Mediterráneo (UpM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) piden una integración económica regional "más profunda", según expresan en el segundo Informe sobre la Integración Regional Euromediterránea, que presentaron este viernes en la ciudad Barcelona.