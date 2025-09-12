Un muerto y un herido por las repentinas lluvias récord que dejaron inundaciones en Tokio

Las víctimas son dos hombres que fueron aplastados al derrumbarse varios contenedores apilados en un puerto en el distrito capitalino de Ota, causando la muerte de uno de ellos, de unos 40 años, mientras que el otro, de unos 60, resultó herido leve, según datos de la policía recogidos por la agencia local de noticias Kyodo.

En Ota y el distrito de Setagaya se registraron 88,5 y 92 milímetros de lluvia en apenas una hora, un volumen récord para dichas zonas, de acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Las autoridades meteorológicas llegaron a emitir una serie de alertas en varias zonas de la capital japonesa tras calcular, basándose en análisis de sus radares, que en ciertas zonas del centro se excedieron los 100 milímetros de precipitaciones.

El río Yazawa se desbordó a la altura de Setagaya, donde las autoridades instaron en un momento dado a la evacuación de más de 1.200 hogares. El río Tachiai también se desbordó en Shinagawa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El temporal causó también importantes disrupciones del transporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Unos 100.000 pasajeros se vieron afectados por suspensiones temporales del 'shinkansen', el tren bala japonés, y algunos trenes de la capital reportaron retrasos.

Las fuertes lluvias, que estuvieron acompañadas en ciertas zonas de tormentas eléctricas, también afectaron al aeropuerto de Haneda, provocando retrasos y cancelaciones.

La JMA advirtió este viernes de que la concurrencia de aire cálido y húmedo con el aire frío en la superficie ha provocado condiciones atmosféricas extremadamente inestables en el este y oeste del país.

Las autoridades instaron a mantener la precaución por el riesgo de lluvias muy intensas acompañadas de tormentas eléctricas, con el consiguiente riesgo de inundaciones bajas y desbordamientos, así como la caída de rayos y fuertes ráfagas de viento.

Se prevé que las precipitaciones alcancen los 200 milímetros en la región de Tokio, en las costas del Pacífico de la zona centro del archipiélago, y superen los 100 milímetros en la de Kanto-Koshin, donde está Tokio, en las próximas horas.