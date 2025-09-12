Un palestino presuntamente apuñala a dos personas en un kibutz cerca de Jerusalén

El ataque se produjo en el comedor de un hotel de este kibutz, y los heridos -uno de gravedad y otro en condición moderada- eran huéspedes del mismo, según un comunicado policial.

"Un agente de policía de la unidad central de investigaciones del Néguev, alojado en el hotel y testigo del incidente, lo atacó y lo sometió, deteniéndolo", detalla el texto.

Por su parte, el servicio de emergencias Magen David Adom identificó a las víctimas como dos hombres, uno de unos cincuenta años y otro joven.

"Al llegar a la entrada, vi a un hombre herido sentado en el estacionamiento, consciente y con una puñalada en el pecho", detalló en un comunicado el paramédico Roi Ben Shoham, que dijo que poco después hallaron a otra persona herida "de unos 50 años en el comedor, también con una puñalada en el pecho".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambos han sido evacuados a un hospital, este segundo en estado grave tras el control de la hemorragia.