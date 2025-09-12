Unánime rechazo del consejo del Sabadell a la oferta del BBVA por "insuficiente"

El consejo del Sabadell, tras una reunión celebrada este jueves, ha dado a conocer este viernes su opinión sobre la oferta, un pronunciamiento preceptivo después de que el pasado 5 de septiembre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobase la opa.

El consejo argumenta principalmente que la oferta del BBVA "no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones del banco" y que infravalora el proyecto del Sabadell en solitario.

El informe del consejo del Sabadell incluye el posicionamiento de los consejeros y dado que el mexicano David Martínez es consejero dominical, está obligado a pronunciarse.

En el documento, Martínez, que es el primer inversor particular del Sabadell con un 3,86 % del capital, asegura que no tiene intención de aceptar la opa del BBVA, pero pide a este banco que haga una "oferta competitiva" por la entidad catalana.

"A mi juicio, la operación presentada por BBVA constituye la estrategia acertada para las dos instituciones, aunque a un precio que hoy la hace irrealizable", asegura el inversor mexicano, que deja claro, por tanto, que su rechazo se debe al precio ofrecido.

El pasado 8 de septiembre arrancó el período de aceptación de la opa, que se prolongará hasta el 7 de octubre, y una vez pronunciado el consejo del Sabadell una de las principales incógnitas es si el BBVA acabará o no aumentando su oferta y también cuál será la postura de grandes inversores como Blackrock, que ha alcanzado ya el 7 % del Sabadell.

En este sentido, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado en rueda de prensa que el BBBA solo tiene "dos opciones: o se retiran o suben la oferta", ya que si no hay una mejora "significativa" del precio, la opa habrá "nacido muerta".

El presidente del banco, Josep Oliu, ha asegurado que comparte con Martínez la necesidad de seguir avanzando en la consolidación bancaria, pero que la oferta que tiene sobre la mesa "no se puede contemplar"

"La opa nació muerta y solo queda que la entierren los accionistas", ha apostillado Oliu, que ha subrayado que el valor de mercado de la acción está un 37 % por encima de la oferta actual.

Asimismo, el Sabadell ha puesto en duda que el Gobierno español de turno acabara dando luz verde a la fusión, que ha insistido en que no está garantizada.

Para sustentar su rechazo, el consejo ha recibido el asesoramiento financiero de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Evercore Partners, que han considerado la oferta de BBVA inadecuada para los accionistas de la entidad catalana.