Universidades públicas y personal de salud protestan por vetos de Milei a mayores fondos

Las medidas de fuerza son impulsadas por gremios docentes, no docentes y de salud tras los recientes vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica.

La medida obtuvo alta adhesión en instituciones de todo el país y algunas casas de estudio, como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), convocaron a huelgas de mayor duración.

En paralelo, algunos centros de estudiantes reaccionaron al veto de Milei mediante la toma de sus facultades, como fue el caso de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras se multiplican también las asambleas y clases públicas.

“Esa ley no es un privilegio, es la garantía mínima de funcionamiento”, afirmaron desde los centros estudiantiles, que convocaron, además, a una Marcha Federal Universitaria para los próximos días.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los trabajadores del hospital Garrahan, principal centro de salud pediátrica del país, también realizan una huelga desde este viernes y ofrecerán guardias mínimas durante el fin de semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el personal de la clínica, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), se sumará este viernes una movilización junto a la Asociación Gremial Docente de la UBA y otros sindicatos en la capital argentina para expresar su rechazo a la decisión del presidente.

También está previsto un “Ruidazo Nacional” a las 20:00 hora local (23:00 GMT), y el lunes una conferencia de prensa frente al Congreso, donde la comunidad universitaria y sanitaria insistirán en la necesidad de revertir los vetos.

La Ley de Emergencia Pediátrica, vetada por Milei este jueves, había sido impulsada por la oposición a raíz del conflicto que envuelve desde hace meses al hospital Garrahan y a otros centros de salud argentinos.

En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario fue vetada el miércoles y establece una actualización del presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas nacionales y de los salarios de los profesores y del personal no docente del sector de la educación superior.