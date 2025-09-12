Venezuela celebra 60 años de relaciones con Kuwait y augura más "décadas de cooperación"

"Venezuela celebra con júbilo el 60 aniversario de relaciones diplomáticas con el Estado de Kuwait, resaltando la amistad y hermandad entre ambas naciones y proyectando una mayor cooperación y sinergia en los foros multilaterales, en favor de un orden mundial pacífico, justo y pluripolar", reza un comunicado oficial difundido en redes sociales por el canciller, Yván Gil.

El país suramericano, que ratificó "su voluntad de seguir fortaleciendo esta histórica amistad con Kuwait", señaló que, durante las pasadas seis décadas, ambas naciones han fortalecido la "concertación en materia energética" y desempeñado "un papel clave en la OPEP y la OPEP+ para la defensa de un mercado estable y equitativo".

Además, Caracas y Kuwait "han afianzado la confianza mutua y la cooperación en áreas económicas, comerciales, de inversión, ciencia, tecnología y cultura, en estricto respeto a la soberanía y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas", agregó el Ejecutivo.

En 2022, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, visitó Kuwait, donde se reunió con altas autoridades de este país como parte de una gira por Oriente Medio para ampliar "lazos estratégicos" y afianzar la cooperación económica, que le llevó también a Turquía, Argelia e Irán.

El pasado junio, el jefe de Estado venezolano pidió a Kuwait, así como a Emiratos Árabes, Catar, Arabia Saudita, China, Rusia y Turquía, que acompañe a Irán en "su deseo de paz, en su derecho de paz", tras los ataques de Israel en la nación persa.