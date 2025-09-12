Zelenski ofrece a Sikorski entrenar a soldados polacos para derribar drones rusos

"Hemos hablado del ataque con drones rusos a Polonia. Ucrania está lista para compartir su experiencia, ayudar con entrenamiento a personal militar polaco y construir un sistema de defensa conjunto", dijo Zelenski en sus redes sociales tras recibir a Sikorski.
Zelenski planteó la disponibilidad ucraniana para cooperar militarmente con Polonia después de que el país de Sikorski se viera obligado a abatir varios drones rusos el miércoles al entrar en su espacio aéreo una veintena de aparatos no tripulados lanzados por Rusia.
Ambos políticos también hablaron de posibles nuevas sanciones a Rusia, de producción conjunta de armamento y de las aspiraciones de Ucrania de entrar en la UE.
En particular, Zelenski y Sikorski abordaron la posibilidad de que el programa de financiación SAFE de la Unión Europea sea utilizado para la producción de drones interceptores.
"Agradezco a Polonia su disponibilidad para que se haga realidad", afirmó el presidente ucraniano.
Ucrania ha empezado a emplear este tipo de drones para abatir drones no tripulados rusos, y necesita expandir su utilización para hacer frente al número cada vez mayor de drones kamikaze que lanza Rusia.