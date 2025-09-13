Adolfo Domínguez, Palomo Spain y Carolina Herrera, destacados de la Madrid Fashion Week

Como es habitual, Madrid es Moda (MeM) organiza el evento inaugural, un desfile abierto al público en los jardines de la Plaza de Oriente, entre el Palacio Real y el Teatro Real, en el centro de la ciudad, en el que veinte creadores mostrarán sus propuestas.

En esta edición, la gran novedad es el regreso a la pasarela madrileña de Palomo Spain y Adolfo Domínguez, que mostrarán sus colecciones el miércoles 17 de septiembre.

Aunque el momento más esperado será el desfile de Carolina Herrera, que se celebrará el 18 de septiembre en la Plaza Mayor, uno de los lugares más emblemáticos de la capital, un evento libre que no está incluido ni en el calendario oficial de MeM ni en el de la MBFWM.

Pero antes, desde el domingo 14 al miércoles 16, diseñadores como Devota & Lomba, Duyos o Maison Mesa, que participan en MeM, descubrirán sus nuevas colecciones en otros lugares emblemáticos de Madrid.

En formato expositivo participarán Roberto Verino, Dominnico, Ernesto Naranjo y ManéMané, estos últimos de forma conjunta en Cupra City Garage, una invitación para experimentar cómo sus universos creativos dialogan y construyen un mensaje común sobre la moda actual.

Vanguardia y tradición estarán presentes en la colección cápsula de la firma Acromatyx, formada por Xavi García y Franx de Cristal, quienes han reinterpretado piezas de colecciones anteriores para configurar una nueva propuesta en negro, un color que siempre está en el ADN de la casa.

A partir del 17 de septiembre, será el turno de la MBFWM.

Entre el 18 de septiembre y el 20, mostrarán sus trabajo Agatha Ruiz de la Prada, Claro Couture, Isabel Sanchis o Yolancris. El 21 la MBFWM echará el cierra con las propuestas de los jóvenes talentos, entre ellos Guillermo Décimo o Asier Quintana. EFE