Al menos 22 muertos en enfrentamientos entre pastores y agricultores en el sur de Chad

La violencia estalló hacia las 8 de la mañana, después de que un incidente con bueyes desencadenara una reacción violenta entre ambos grupos, confirmó a EFE Malla Adoum el jefe de Ngonanga, la aldea afectada.

"Las hostilidades comenzaron cuando unos pastores llevaron sus rebaños a los campos cultivados por agricultores. Mientras un agricultor intentaba ahuyentar a los animales para proteger sus cultivos fue lamentablemente asesinado", explicó Adoum.

"Esta pérdida exacerbó las tensiones e incitó a los agricultores a perseguir a los pastores hasta su campamento, lo que derivó en un enfrentamiento generalizado", añadió.

El choque dejó 14 pastores y 8 agricultores muertos. "Estos episodios no son un hecho aislado; ilustran un problema recurrente en el sur de Chad, donde la falta de tierras cultivables y de pastos genera rivalidades crecientes entre las dos comunidades", advirtió Adoum.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Chad es uno de los principales productores de ganado de África, con una ganadería extensiva basada en la trashumancia, que obliga a desplazar los animales en busca de agua y pastos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores nativos sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas, con choques frecuentes en el sur del país y en otras zonas fértiles de su territorio.

Los campesinos acusan a los pastores de saquear sus campos haciendo pastar a sus animales o de asentarse en tierras que consideran suyas.

Además, desde hace más de un año, el este del país se ha convertido en un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores y cuatreros procedentes de Sudán, agravados por el estallido de la guerra civil sudanesa en abril de 2023.