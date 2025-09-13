Al menos 25 heridos por una explosión en un bar de Madrid

El suceso tuvo lugar en la tarde del sábado, cuando se produjo una explosión en el bar 'Mis Tesoros', que afectó también al edificio de viviendas que se encuentra sobre el local.
La explosión fue causada por una "concentración de gases", informó un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que quedó dañado tras la explosión.
Además, la policía local se encuentra regulando el tráfico ya que la calle en la que se encuentra el bar ha tenido que ser cortada.
