Asesinan a un líder social de 17 años en suroeste de Colombia, ya van más de 110 este año

Bogotá, 13 sep (EFE).- El líder social colombiano Josué Valencia Cuero, de 17 años, fue asesinado en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país, informó este sábado la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).