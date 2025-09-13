Dos cazas rumanos despegan ante la entrada de un dron en la zona fronteriza con Ucrania

Bucarest, 13 sep (EFE).- Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron ruso, en un incidente que el Gobierno de Bucarest calificó de agresión, durante otro ataque ruso a instalaciones en territorio ucraniano cerca de la frontera con Rumanía.