Ejecutivo de Trípoli acuerda con principal milicia mantener seguridad en la capital libia

En el documento, Rada acepta "poner fin" a la movilización de fuerzas que se ha registrado en Trípoli desde principios de septiembre, y garantizó "el regreso de todas las formaciones armadas" a sus cuarteles generales.

El acuerdo incluye la asignación de una fuerza "unificada y neutral" para asumir la gestión y seguridad de los aeropuertos internacionales de Trípoli, Misrata, Zuwara y Mitiga, que hasta ahora estaba repartida entre Rada y unidades vinculadas al GUN.

Por otra parte, se acordó que la gestión de los asuntos de los presos en la prisión de Mitiga, hasta ahora a cargo de Rada, se asignará a la Fiscalía General.

El acuerdo también contempla la sustitución del comandante de la Policía judicial, Sabri Hadia, y del comandante designado por el GUN, Ali Ishtiwi, por una figura "consensuada entre ambas partes".

La milicia Rada, liderada por el salafista Abdulraouf Kara, es un grupo armado especializado en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, que opera bajo los auspicios del Ministerio del Interior pero mantiene cierta independencia.

Desde principios de septiembre, Típoli ha sido testigo de una alta tensión por la movilización armada de las milicias, por lo que la misión de la ONU para Libia (UNSMIL) instó a las autoridades a evitar enfrentamientos en la capital libia.

En mayo, la muerte del líder de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA), Abdel Ghani al Kikli, desencadenó una peligrosa escalada de violencia en la capital que se contuvo con un frágil alto el fuego tras dos días de enfrentamientos armados en áreas urbanas.

Entonces, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, anunció una restructuración de las fuerzas de seguridad en la región occidental del país y la adhesión de las milicias a los aparatos oficiales del Estado.

Este nueva escalada de tensión sucedió después de que la representante especial de la ONU en Libia, Hanna Tetteh, presentó el pasado 21 de agosto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una hoja de ruta para avanzar la transición política y unificar las instituciones en el dividido país.