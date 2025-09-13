Ejército israelí dice que más de 250.000 gazatíes ya han abandonado la ciudad de Gaza

"Residentes de Gaza, según estimaciones de las Fuerzas de Defensa (de Israel), más de un cuarto de millón de residentes de la ciudad de Gaza se han mudado de la ciudad por su propia seguridad", aseguró en X el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee.

EFE no ha podido corroborar la estimación del Ejército, pero de acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el 14 de agosto han registrado más de 122.385 desplazamientos en la ciudad de Gaza, el 60 % (más de 73.500 movimientos) del norte al sur de la Franja de Gaza.

Según la metodología, una misma persona puede realizar más un desplazamiento, por lo que el número total de gazatíes desplazados podría ser menor. En la ciudad de Gaza se estima que había alrededor de un millón de personas.

El pasado 9 de septiembre, ante la amenaza de una invasión terrestre próxima, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de esta urbe, algo a lo que todavía se resisten algunos palestinos debido a la dificultad de moverse, el hambre o la falta de refugio en el sur.

Expertos en derechos humanos consideran que este desplazamiento forzoso de población civil podría constituir un crimen de guerra, en una ofensiva bélica clasificada ya por diferentes ONG, relatores de la ONU y expertos como genocidio.

"Les insto a que, por su propia seguridad, aprovechen la calle Rashid y se trasladen inmediatamente a la zona humanitaria de Al Mawasi y a las áreas vacías de los campamentos centrales como anunciamos ayer, donde disfrutarán de una respuesta humanitaria mucho mejor, incluidos servicios de salud", añadió el portavoz.

La zona de Al Mawasi, en la sureña Jan Yunis, también bombardeada por Israel, equivale a un 12 % de la Franja, y en ella se extienden tiendas de campaña donde la gente sobrevive hacinada, sin saneamientos o suficiente agua potable, según ONG y testimonios desde el terreno.