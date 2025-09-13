El Ejército de Somalia mata a más de 75 miembros del grupo yihadista Al Shabab

El enfrentamiento, que tuvo lugar en la ciudad de Celdher, duró casi siete horas, según reportó este sábado la estatal Agencia de Noticias Nacional Somalí (SONNA).

El ministro de Defensa de Somalia, Ahmed Moalim Fiqi, destacó que los terroristas sufrieron "pérdidas significativas" y que muchos fueron capturados con vida.

Según las autoridades, las fuerzas de seguridad recuperaron los cuerpos de más de 75 combatientes, entre ellos varios mandos del grupo, mientras que al menos 85 insurgentes resultaron heridos.

El Ejército también capturó a varios combatientes y se incautó de un gran arsenal de armas y municiones.

Fuentes de inteligencia confirmaron a SONNA que los servicios de seguridad seguían los planes de Al Shabab desde el 4 de septiembre, lo que permitió a las fuerzas gubernamentales y comunitarias preparar su respuesta.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunciara en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.