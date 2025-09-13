Emiten alerta de ola de calor para Puerto Rico e Islas Vírgenes de EEUU este fin de semana

"Advertencia de calor en efecto: Para las áreas costeras y urbanas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Recuerde mantenerse hidratado y tomar precauciones", aconsejó la agencia de meteorología en su página web.

Esta advertencia de calor anticipa un periodo de altas temperaturas durante el día en todo el archipiélago de Puerto Rico, incluyendo a las islas-municipio de Vieques y de Culebra, e Islas Vírgenes de EE. UU entre las 10:00 hora local (14:00 GMT) y las 15:00 (19:00 GMT).

La combinación de las temperaturas calientes y humedad alta crean una situación en la que es posible que las personas tengan un golpe de calor.

Por otro lado, el SNM indicó que a partir del domingo se aproxima a Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos una onda tropical que dejará precipitaciones en la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Onda tropical acercándose: Una onda tropical llegará el domingo, aumentando el riesgo de inundaciones con aguaceros y tronadas fuertes", mencionó.