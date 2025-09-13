Excarcelado por motivos de salud el fundador del partido neonazi griego Amanecer Dorado

Un tribunal de la ciudad de Lamia aceptó la solicitud de liberación, por motivos de salud, de Mijaloliakos, que tiene 67 años, informa el diario Kathimerini.

Mijaloliakos fue condenado en 2020 junto a otros miembros de la cúpula de su partido a trece años y medio de prisión por dirigir una banda criminal.

Un tribunal dictaminó entonces que varios crímenes cometidos por miembros de Amanecer Dorado habían sido realizados bajo el amparo y órdenes del partido neonazi, que en 2012, en medio de la gran crisis financiera del país, llegó a ser la tercera fuerza política.

El caso que llevó al encarcelamiento de la cúpula de Amanecer Dorado se desató en 2013 con el asesinato del músico y rapero Pavlos Fyssas por un simpatizante del partido neonazi.

Los abogados de la familia de Fyssas han reaccionado este sábado calificando la excarcelación como un mensaje de que la extrema derecha y el nazismo reciben un "trato de favor".

"Al mismo tiempo, se insulta brutalmente la memoria colectiva de la sociedad democrática", señala un comunicado de los representantes del músico, según recoge Kathimerini.

Miembros de la banda criminal fueron considerados también culpables del intento de asesinato en septiembre en 2012 de varios pescadores egipcios y del ataque en 2013 a un grupo de militantes del sindicato comunista PAME.

Los abogados de esos pescadores han denunciado que el líder de la banda estaba sometido a trato privilegiado con numerosas hospitalizaciones por esos problemas de salud, en contrate con la situación de "indefensión" de otros reclusos también enfermos.

En mayo de 2024 una corte de apelaciones ordenó la vuelta a prisión de Mijaloliakos tras un mes en libertad condicional, argumentando que no se ha arrepentido de sus crímenes y sigue apoyando la ideología nazi.