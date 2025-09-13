Incursión de drones rusos refuerza llamamientos a mayor cooperación de Ucrania y Polonia

La entrada el miércoles de al menos 21 drones rusos de largo alcance en territorio polaco ha reactivado los contactos entre Ucrania y Polonia tras las tensiones sobre el pasado común, en particular sobre la masacre entre 1943 y 1945 contra la población de etnia polaca en la región de Volinia, entonces parte de la Polonia ocupada por los nazis y hoy, territorio de Ucrania.

Los dirigentes de ambos países están debatiendo la cooperación para repeler los ataques rusos con drones, con la esperanza de que esto contribuya a que el nivel de cooperación alcance el que se observó en los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Aunque Varsovia suministró un gran número de sus propias armas a Ucrania al comienzo de la invasión y sirvió de centro neurálgico para la ayuda militar occidental, recientemente se ha abstenido de prestar un apoyo militar mayor.

Las reivindicaciones, relacionadas con la necesidad percibida de que Ucrania se disculpe por la masacre de Volinia, en la que participó el Ejército Insurgente de Ucrania, fueron un elemento clave de la campaña presidencial de 2025 en Polonia.

En un reflejo de los cambios en la opinión pública, el presidente Karol Nawrocki ha actuado para limitar el apoyo estatal ofrecido a los ucranianos desplazados, al tiempo que ha sugerido que el futuro de Ucrania en la UE y la OTAN dependerá de cómo asuma su responsabilidad por la masacre de Volinia.

Los ucranianos también se sintieron decepcionados por los repetidos bloqueos de la vital frontera entre ambos países por parte de manifestantes polacos contrarios al aumento de las exportaciones de Ucrania a la UE, consideradas como competencia.

"Quizás tenga que marcharme si los sentimientos antiucranianos siguen creciendo", declaró a EFE Jristina, una ucraniana nacida en Leópolis que lleva casi diez años trabajando como profesora en Polonia, unos días antes de la incursión de los drones rusos.

Tras la incursión, líderes de la opinión pública ucraniana hicieron hincapié en que ambas naciones deben dejar de lado sus desacuerdos para no caer en la estrategia de Rusia de sembrar la división.

El presidente Volodímir Zelenski y el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, ya han discutido con sus homólogos polacos planes para compartir la experiencia única de Ucrania en repeler ataques rusos.

Ígor Lutsenko, operador de drones ucraniano, subrayó que, a pesar de la propia necesidad de Ucrania de reforzar sus defensas aéreas, la "unidad con la UE en general y con Polonia en particular es más importante".

Lutsenko propuso desplegar equipos de defensa aérea ucranianos en Polonia para formar a operadores locales o incluso establecer centros de formación permanentes en territorio polaco.

Hasta el momento, el ejército polaco y otros ejércitos europeos han infrautilizado la oportunidad de aprender de la experiencia de Ucrania en la guerra moderna, y la incursión de los drones podría finalmente cambiar esto, apuntan analistas y soldados ucranianos.

Kiev también espera que la incursión de los drones impulse a Polonia y a la OTAN a ampliar su escudo de defensa aérea para derribar aparatos aéreos no tripulados rusos sobre el territorio de Ucrania.

Al mismo tiempo, la necesidad de Polonia de contar con más defensas aéreas podría impedir que Ucrania reciba dichos sistemas, argumenta el renombrado analista político Vitali Portnikov, mientras que Polonia y la OTAN podrían seguir absteniéndose de enfrentarse a los drones rusos en Ucrania.

"En algunos países de la OTAN, el miedo a Rusia prevalece sobre el sentido común y el instinto de supervivencia", señaló en su canal de YouTube.

Algunas reacciones polacas a la incursión de los drones rusos fueron la de culpar a Ucrania, al acusarla de intentar "involucrar a Polonia en la guerra".

Sin embargo, Varsovia las ha condenado claramente y advertido de la "actividad de desinformación llevada a cabo por los servicios rusos y bielorrusos".

"Cualquiera que afirme que la incursión fue una provocación ucraniana es autor o cómplice de la propaganda rusa», declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, el viernes en Kiev.

"La forma más barata y eficaz de incrementar la seguridad de Polonia es proporcionar a Ucrania tanto equipamiento y asistencia que ningún dron ruso pueda ingresar en Polonia", declaró Bartosz Cichocki, exembajador de Polonia en Ucrania, a Espreso TV.

Y añadió: "Espero que la sociedad polaca vuelva ahora a su postura de 2022 y apoye la prestación de más ayuda a Ucrania".