Investigan el impacto ambiental del derrame de combustible en un arroyo de Paraguay

Asunción, 13 sep (EFE).- El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay informó este sábado que investiga el impacto ambiental que pudo producir el derrame de miles de litros de combustible que estaban almacenados en un camión cisterna que circulaba en una avenida de la capital, Asunción, y que desembocó en un arroyo ubicado en el departamento Central.