Jefe de la Policía Nacional en Perú dice que la suspensión de su cargo es "excesiva"

En una rueda de prensa, Zanabria comentó que "por más que consideremos que es excesiva o arbitraria, somos cumplidores de la ley", y que su abogado en la ciudad de Arequipa, donde se abrió el caso llamado 'Policías albañiles' referido a hechos de 2020, está presentando "el documento pertinente para apelar esta decisión".

El jefe de la Policía Nacional aseguró que siempre ha buscado el bien del personal policial y que los efectivos en general han participado en la construcción de diversos espacios de la institución.

"Así hemos construido los espacios en (la unidad especializada) Águilas Negras, los espacios para descansar en la Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales), las canchas deportivas en todas las unidades donde he trabajado. Me voy orgulloso por ser un policía que ha buscado siempre el bien de su personal. No tengo vergüenza. Y si se tiene que cumplir la decisión, la cumplo", expresó.

Sin embargo, Zanabria mencionó que le quedaban 18 días en la institución policial y que la presidenta, Dina Boluarte, será quién "tomará la decisión en el dieciochoavo (sic) día (sobre) quién me releva y saldré igual por empeño de la ley".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la víspera, la Corte Superior de Justicia de Arequipa informó que Zanabria fue suspendido en el cargo por 18 meses, a raíz de una resolución de la jueza Janet Lastra, en respuesta al pedido de la Fiscalía en ese sentido, porque el comandante general de la Policía es investigado por los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad en el caso 'Policías albañiles'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abogado de 16 suboficiales agraviados por estos hechos, José Antonio Palacios, explicó a la emisora RPP que sus defendidos han declarado contra Zanabria sobre varios hechos delictivos cuando fue jefe policial en Arequipa, pues asegura que hicieron esas labores en forma voluntaria, aunque en los registros oficiales figuraba como que estaban haciendo patrullaje en las calles de esa ciudad surandina.

Una testigo de la Policía Nacional declaró que, por orden de Zanabria, "los suboficiales no iban al servicio, sino que se quedaban a realizar trabajos de albañilería", tras lo cual esta agente fue obligada al retiro de la actividad policial, según relató el abogado.