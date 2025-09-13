La comisión electoral tanzana acepta la candidatura de un opositor para las presidenciales

Mpina entregó sus formularios de inscripción en la sede central de la INEC en Dar es Salam, capital económica del país, apenas dos días después de que el Tribunal Superior concluyera el pasado jueves que la comisión electoral le había negado ilegalmente una audiencia y ordenara reanudar el proceso desde el punto en que se interrumpió.

La INEC bloqueó el pasado 26 de agosto la participación de Mpina en las elecciones del próximo octubre, después de que la Oficina del Registro de Partidos Políticos anulara su candidatura a raíz de una queja interna de un militante que denunció irregularidades en su nominación.

El director de Elecciones de la comisión electoral tanzana, Ramadhani Kailima, anunció este sábado que Mpina y su compañera de fórmula Fatma Abdul Ferej cumplen todos los requisitos constitucionales, por lo que fueron oficialmente nominados como candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el partido Alianza para el Cambio y la Transparencia (ACT-Wazalendo).

En total, 18 aspirantes concurrirán a las urnas el próximo 29 de octubre, en ausencia del principal partido opositor, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema), y en un contexto de creciente represión de la disidencia.

La presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, buscará la reelección como candidata del gobernante Partido de la Revolución (CCM, en suajili), en su primera cita con las urnas desde que asumió el cargo en 2021 tras la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli.

El líder de Chadema y principal figura de la oposición, Tundu Lissu, afronta un proceso judicial acusado de traición -un delito que puede acarrear la pena de muerte- y permanece en prisión preventiva desde abril.

La formación fue descalificada de la contienda tras negarse a firmar el Código de Conducta Electoral, al considerar que no incorporaba las reformas que reclamaba.

Grupos de derechos humanos y la oposición han denunciado una oleada de represión y arrestos de críticos en el último año, pese a las reformas que Hassan promovió inicialmente para suavizar las restricciones a la libertad de expresión impuestas por Magufuli.

El CCM y su antecesor, la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU, en inglés), han ocupado el poder desde la independencia del país, en 1961.