Lecornu fue a un centro médico de la Francia rural en primera visita como primer ministro

Lecornu, de 39 años y sucesor de François Bayrou -tumbado el lunes en una moción en la Asamblea Nacional-, se entrevistó con el personal de un centro médico departamental de Mâcon (33.000 habitantes), en una visita en la que la prensa tuvo un acceso restringido.

Con este desplazamiento a una zona de la Francia rural que tiene dificultades para atraer médicos, el primer ministro intentó hacer un gesto hacia una de las preocupaciones del electorado francés, el acceso a la sanidad.

"Aquí (para el centro de salud de Mâcon) hemos visto cómo es posible lograr un consenso local entre diferentes fuerzas políticas", declaró Lecornu, en un mensaje velado a la oposición en la Asamblea Nacional, de la que depende para sacar adelante el Presupuesto de 2026.

El mandatario anunció su primer gran proyecto, al margen del Presupuesto: la creación de una red nacional sanitaria que tenga una cobertura densa para que un francés tenga asistencia médica a menos de 30 minutos.

"Queremos ofrecer una oferta médica a los franceses muy pragmática, simple, fuera de los grandes discursos", anotó Lecornu.

El nuevo jefe de Gobierno evitó, de momento, hablar de la degradación de la nota francesa por parte de la agencia de notación Fitch, que hace unas horas recortó la calidad de la deuda francesa, de AA- a A+, debido a la falta de un plan de saneamiento de las cuentas pública por culpa de la inestabilidad política del país.

Ese recorte de nota podría influir negativamente en los intereses que Francia paga para poder financiarse en los mercados internacionales.

La advertencia de Fitch fue recibida con cierto laconismo por parte del ministro de Economía en funciones, Éric Lombard, quien constató que la degradación de la nota sucede "por la incertidumbre política, a pesar de la solidez de la economía francesa".

Lombard adelantó que el nuevo primer ministro ya se ha puesto manos a la obra para lograr el consenso necesario en la fragmentada Asamblea Nacional para aprobar un Presupuesto de 2026 que prosiga "con los esfuerzos para restablecer nuestras finanzas públicas".

El ministro de Interior en funciones y líder del conservador Los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, fue más duro que su colega de Economía y consideró que la sanción de Fitch se debe a "décadas de presupuestos erráticos y de generosas políticas sociales pagadas por el Estado".

Retailleau, una de las figuras políticas más populares con ambiciones presidenciales para 2027, aseveró que ese esfuerzo presupuestario no se podrá hacer con el Partido Socialista (PS), precisamente una de las fuerzas con las que Lecornu aspira a llegar a algún tipo de acuerdo para no caer en una moción en la Asamblea Nacional, que, en un solo año, se cobró a dos primeros ministros.

Desde la tradicional fiesta anual de la Humanidad del Partido Comunista Francés (PCF), su líder, Fabien Roussel, desdeñó el nombramiento de Lecornu y advirtió que "si en necesario" apretarán "el botón de la censura".

El PCF es uno de los socios minoritarios de la alianza de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP), la mayoritaria en la actual Asamblea aunque lejos de la mayoría absoluta.

Sin embargo, los dos principales partidos de esta coalición, La Francia Insumisa (LFI) y los socialistas, están en una fase de ruptura que ha complicado la cohesión del bloque progresista.

La Fiesta de la Humanidad será un termómetro sobre cómo va esta relación, pues representantes de ambos partidos debatirán junto a otras fuerzas políticas de la izquierda francesa.