Lecornu retira la supresión de dos festivos en Francia y tiende la mano a la izquierda

"Mi deseo es no perjudicar a los que trabajan. Por eso, he decidido retirar la supresión de dos días festivos", anunció Lecornu, en una entrevista publicada este sábado en los diarios regionales 'Ouest-France', 'La Voix du Nord' y 'Sud-Ouest'.

El jefe de Gobierno, quien asumió el cargo hace solo tres días en sustitución de Bayrou -tumbado en la Asamblea Nacional por su plan de austeridad para 2026-, adelantó su intención de hablar con el Partido Socialista (PS), los comunistas (PCF) y los verdes, pero no con la Francia Insumisa (LFI), principal fuerza progresista en número de escaños.

"Quiero un debate parlamentario moderno, franco y de muy buen nivel (...) con esa izquierda republicana de la que conocemos sus valores y que debe emanciparse de La Francia Insumisa, que se autoexcluye del debate y prefiere el desorden. Esto será difícil, pero necesario para darle un presupuesto al país", argumentó.

Lecornu, una figura leal al presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que es precisamente esa lealtad la que le permitirá "adaptar la acción del Gobierno a las circunstancias". Macron ha nombrado ya siete primeros ministros desde el inicio de su mandato en 2017, cuatro de ellos en los últimos dos años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por culpa de esa inestabilidad, que se ha trasladado a las calles francesas con dos paros nacionales este mes, las condiciones de financiación del Estado francés se han venido degradando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agencia Fitch anunció este viernes el recorte en un escalón de la calidad de la deuda del país, lo que podría tensionar su acceso a los mercados.

El jefe de Gobierno evitó pronunciarse sobre la aprobación concreta de la 'tasa Zucman', que prevé la imposición de los altos patrimonios franceses para recaudar hasta 20.000 millones de euros al año, aunque dejó la puerta abierta a "trabajar sobre cuestiones de justicia fiscal y de reparto de los esfuerzos".

Se mostró además determinado a "terminar" con los privilegios de por vida que tienen "ciertos antiguos miembros del Gobierno" porque "no se puede pedir a los franceses que hagan esfuerzos cuando el propio Estado no lo hace".

Lecornu realizó este sábado su primer desplazamiento oficial como primer ministro a la localidad de Mâcon (centro-este de Francia).

Con este viaje a la Francia rural con dificultades para atraer médicos, el primer ministro intentó hacer un gesto hacia una de las preocupaciones del electorado francés, el acceso a la sanidad.

El mandatario anunció allí su primer gran proyecto, al margen del Presupuesto: la creación de una red nacional sanitaria que tenga una cobertura densa para que un francés tenga asistencia médica a menos de 30 minutos.