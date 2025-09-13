Medio centenar de muertos este sábado en la ciudad de Gaza, que registra continuos ataques

Según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta, 54 personas fallecieron desde la medianoche hasta las 20.10 hora local (17.10 GMT) por el fuego israelí.

La mayoría de los fallecidos se registraron en el hospital Al Shifa, así como en el Bautista y en el Al Awda, situados los tres en la ciudad de Gaza, capital del enclave.

Un palestino que vive en dicha urbe y que prefiere guardar anonimato, indicó a EFE que los bombardeos sobre la ciudad han sido especialmente intensos este sábado y en tan solo cinco minutos de conversación se escucharon tres cerca de donde se encontraba.

Desde que Israel anunció sus planes de invadir y ocupar la ciudad de Gaza, los bombardeos se han incrementado contra la capital gazatí, pero también las demoliciones y la destrucción de cualquier tipo de infraestructuras.

Este sábado, el Ejército israelí derribó un edificio de al menos 12 plantas, conocido como la torre Nour, tan solo una media hora después de que un portavoz castrense emitiese una orden de evacuación forzosa contra este inmueble y otras áreas próximas.

Israel ya había bombardeado o detonado en los últimos días 12 torres residenciales de más de siete plantas, en las que había unos 500 apartamentos que cobijaban a más de 10.000 personas, según esta fuente.

Además, derribó otros 120 edificios con una media de tres plantas cada uno, dejando sin refugio a más de 7.200 gazatíes; que se suman a los 30.000 que han huido de medio millar de viviendas dañadas por los incesantes bombardeos.

Al menos unos 53.000 palestinos han perdido la vivienda o tienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza en menos de una semana, según datos del jueves proporcionados por los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí.