Miguel Bosé deslumbra en el Festival Cordillera 2025 de Bogotá

A sus 69 años y alumbrado por la puesta de sol de una Bogotá inusualmente despejada, Bosé volvió a encontrarse con el público latinoamericano en el Parque Simón Bolívar.

Miles de voces corearon clásicos como 'Amante Bandido', 'Nena', 'Nada particular', 'Morena Mía' y 'Si tú no vuelves', himnos que marcaron a distintas generaciones y que integran el repertorio de esta gira.

"Bienvenidos de vuelta a un reencuentro que ya se estaba tardando. Lo pusimos en pausa de forma involuntaria, pero esta noche vamos a retomar el curso de la historia", dijo Bosé al inicio de su espectáculo, vestido de blanco y con una larga túnica del mismo color.

El artista, que se apartó de la música en 2017 debido a un problema de salud que afectó gravemente su voz, retomó su actividad el pasado 27 de febrero en México, país en el que reside desde hace una década y donde ofreció una veintena de conciertos antes de regresar a España para presentarse en ciudades como Murcia, Madrid, Barcelona, Sevilla, A Coruña y Valencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Bogotá, Bosé se mostró acompañado de bailarines y un montaje visual que lo situó nuevamente en la primera línea del espectáculo, en un intento por dejar atrás los problemas de salud y familiares que lo alejaron de los escenarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El repertorio también incluyó piezas como 'Mirarte' y 'Duende', mientras la multitud celebraba el regreso de un artista que ha vendido más de treinta millones de álbumes en todo el mundo.

Aunque no fue el primer artista en subirse al escenario de la jornada, pues fue precedido por los franceses Gypsy Kings, que desplegaron su rumba flamenca de proyección mundial, sí fue el primer plato fuerte que movilizó a los asistentes en masa para escucharlo.

La primera jornada del Cordillera reunió en sus cuatro escenarios al colombiano Carlos Vives, que puso a bailar con su vallenato y cumbia caribeña, y al panameño Rubén Blades, con la salsa cargada de poesía y crítica social que lo ha convertido en leyenda, entre otros.

Durante sus años de retiro, Bosé no estuvo exento de polémicas, tanto por la disputa judicial con su expareja por la custodia de sus cuatro hijos como por sus declaraciones cuestionando las vacunas, que lo mantuvieron en el foco mediático.

Sin embargo, en la noche bogotana, esas controversias parecieron quedar atrás frente a un público que celebró la vigencia de su música.

El Cordillera continuará este domingo con la presentación del argentino Fito Páez, la banda mexicana Zoé y el grupo español Duncan Dhu, entre otros. En total, casi cuarenta artistas pasarán por los cuatro escenarios del festival, consolidando su apuesta por ser un puente musical entre América Latina y España.