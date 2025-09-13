"Milei está desmantelando el cine argentino", asegura director de festival en España

En una entrevista a EFE, señala que el INCAA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales del país sudamericano "se ha cargado todas las subvenciones" y "ha ido poco a poco echando empleados e incumpliendo cosas que estaban concertadas antes".

"Encima tiene a un director que ha dicho cosas como que es normal que la gente no vea el cine argentino porque es muy aburrido", añade.

"Las películas pequeñas sobreviven porque hay gente con mucho talento en Argentina que sin dinero va a seguir haciendo cine. El gran problema es con el productor medio, que era el bloque más grande del cine argentino interesante que hacía películas de cierto empaque, y es el que no puede hacerlas porque no tiene dinero", remarca.

Por ello, considera que la presencia de tres títulos argentinos compitiendo por el máximo galardón del Festival de San Sebastián es "muy engañoso" porque no refleja la situación real del sector en el país.

"De las tres películas, una está producida por Amazon, otra por Netflix y la tercera es una producción con Suiza -las firman Dolores Fonzi, Milagros Mumenthaler y el uruguayo Daniel Hendler-. Y Argentina, que siempre ha tenido películas en la sección Work in Progress Latam desde que estoy en el Festival, no tiene. Lo que nos viene no pinta muy bien", destaca.

Dice que, afortunadamente, las plataformas están apoyando al cine de América Latina, incluso filmes de autor como 'Limpia', de la chilena Dominga Sotomayor, "que siempre ha hecho un cine muy radical" e inaugurará con este filme de Netflix la sección Horizontes Latinos.

No obstante, señala que, pese a sus críticas hacia el INCAA, por primera vez en estos dos años ha empezado a conceder "algunas subvenciones pequeñas" para que puedan viajar responsables de las películas que vienen a las actividades de la industria a San Sebastián.

"Eso es un paso positivo, aunque parezca muy pequeño y no suficiente, pero es un paso. Veremos si hay más pasos hacia delante", señala.