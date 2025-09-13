Ministro Exteriores español recibirá a delegaciones de EEUU y China que negocian aranceles

Las conversaciones, programadas del 14 al 17 de septiembre, reunirán al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y al viceprimer ministro chino, He Lifeng, en la que será la cuarta ronda de contactos tras las celebrados en Ginebra, Londres y Estocolmo.

Albares les dará la bienvenida a las 11.50 GMT.en la sede del ministerio de Exteriores en la capital española.

El encuentro llega tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y que rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30 % para los bienes chinos y el 10 % para los estadounidenses.

Coincide también con la fecha límite fijada por Washington para que expire el permiso de TikTok para operar en territorio estadounidense, el 17 de septiembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La cita de Madrid busca además allanar el camino para un encuentro entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, quienes podrían coincidir a finales de octubre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gwangju (Corea del Sur).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Bessent y He "debatirán sobre asuntos clave de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio, incluyendo a TikTok y la cooperación sobre redes de lavado de dinero que amenazan tanto a Estados Unidos como a China".

Pese a los avances, las tensiones comerciales entre ambos países persisten y Trump ha amenazado con nuevas medidas si Pekín no garantiza el suministro de minerales estratégicos o si mantiene su apoyo a Moscú en la guerra de Ucrania.