Polonia confirma el comienzo de la iniciativa militar de la OTAN en su flanco oriental

"La operación de la OTAN Centinela oriental, que defenderá, junto con nuestros aliados, la seguridad de Europa, ha comenzado", declaró el titular de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, citado en un mensaje de su ministerio publicado en X.

El ministro calificó de "impresionante" la actuación de las fuerzas aliadas en la noche del 9 al 10 de septiembre tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, y subrayó la "interoperabilidad, operatividad" y "excelente combinación de capacidades".

"Doy las gracias a todos los que participaron: a la Fuerzas Aérea del Reino de los Países Bajos, a nuestros aliados de Italia y la República Federal de Alemania, y a todos los que declararon su apoyo, encabezados por Estados Unidos, los países nórdicos y bálticos, toda Europa Occidental, Francia y Reino Unido. Gracias a todos los que están comprometidos con nuestra causa común", dijo.

Agregó que los últimos días han sido "una prueba", también para la eficacia, la capacidad operativa y la fuerza del Ejército polaco, para la eficacia de la Alianza Atlántica, la Unión Europea y la resistencia a la guerra híbrida que se libra cada día en Polonia, contra la seguridad de las familias polacas, contra el hogar polaco, contra la paz en esta parte del mundo.

"Si alguien cree que la guerra no le concierne, que los ataques en el ciberespacio o la desinformación no le conciernen, la noche del martes al miércoles, del 9 al 10 de septiembre de 2025, demostró que todo lo que hace la Rusia neoimperialista al atacar Ucrania también afecta muy directamente a Polonia, al flanco oriental de la OTAN y a toda Europa", subrayó.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia señaló en un comunicado publicado en X que "las acciones de la OTAN no se limitan a responder a incidentes aislados".

"Centinela oriental no es sólo una nueva iniciativa, es una señal clara: las fronteras de la OTAN son inviolables y la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo una prioridad", subrayó el Mando Operativo, que agradeció a los aliados su solidaridad con Polonia y su decisión de enviar fuerzas en una respuesta concreta que demuestra que la unidad de la Alianza se traduce en una defensa real las fronteras, destacó.

El Estado Mayor del Ejército polaco confirmó asimismo el inicio de la operación de la OTAN con la publicación de un vídeo que muestra el aterrizaje de un avión de transporte francés A400 en la base aérea militar de Mińsk Mazowiecki, acompañado de la frase "La operación Centinela oriental ha comenzado".

Según el portal polaco RMF FM, este avión transportaba armamento para los cazas Rafale, que al parecer ya se encuentran en Polonia.