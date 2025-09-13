Polonia moviliza aviación y cierra aeropuerto de Lublin por presencia drones sobre Ucrania

En un comunicado en X, el Mando Operativo escribió que "debido al riesgo de ataques con aparatos no tripulados en las regiones de Ucrania fronterizas con la República de Polonia, se iniciaron operaciones de la fuerza aérear en nuestro espacio aéreo".

"Con el fin de garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de la República de Polonia ha puesto en marcha todos los procedimientos necesarios. En nuestro espacio aéreo operan aeronaves polacas y aliadas, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento de radar han sido puestos en estado de máxima alerta", agregó.

Subrayó que las medidas son "de carácter preventivo" y tienen por objeto "garantizar la seguridad del espacio aéreo y la protección de los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada".

El Mando Operativo señaló, además, que supervisa la situación actual, y las fuerzas y medios subordinados permanecen en plena alerta para reaccionar de inmediato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) informó, por su parte, de que debido a las operaciones de la fuerza aérea, el aeropuerto de Lublin y la zona circundante quedaba cerrado al tráfico aéreo civil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más tarde, el Mando Operativo dio por finalizadas las operaciones de la aviación polaca y aliada en el espacio aéreo polaco e informó de que los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento de radar activados habían vuelto a su actividad operativa habitual.

Agregó que el Ejército polaco "supervisa constantemente la situación en el territorio de Ucrania y permanece en estado de alerta permanente para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco".

También PANSA informó de la reanudación del tráfico aéreo en el aeropuerto de Lublin tras el fin de las operaciones de la aviación militar.