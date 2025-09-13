Registran cuatro sismos de magnitudes entre 3,2 y 4,8 frente a las costas de Ecuador

Quito, 13 sep (EFE).- Cuatro sismos de magnitudes entre 3,2 y 4,8 se registraron este sábado frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 ocurrido hace nueve años, que dejó 670 fallecidos.