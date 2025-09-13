Rubio visitará con Netanyahu el Muro de las Lamentaciones tras su llegada a Israel

Según informó este sábado la Oficina del Primer Ministro, Rubio visitará junto con Netanyahu el lugar más sagrado del judaísmo, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, en un acto abierto a la prensa.

Rubio viajará desde el domingo hasta el martes a Israel para, según anunció su oficina, abordar la guerra en Gaza y expresar su rechazo al reconocimiento del Estado palestino, medida que varios países preparan para la próxima Asamblea General de la ONU.

El jefe de la diplomacia estadounidense se trasladará posteriormente al Reino Unido para acompañar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita de Estado, y regresará a Washington el próximo jueves.

Aparte de una esperada reunión con Netanyahu, se desconocen más detalles de la agenda oficial de Rubio en Israel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Coincidiendo con la visita de Rubio, este domingo se celebrará en Jerusalén un homenaje al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles en un evento universitario en Utah (EE.UU.) al que asistirá el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la ONG israelí Peace Now -que supervisa la expansión de asentamientos ilegales-, Rubio acudirá a la inauguración de un túnel turístico en una colonia israelí en el barrio palestino de Silwan, ubicado en el ocupado Jerusalén Este.

Su visita se produce a pesar del descontento de la Administración Trump por el ataque israelí la semana pasada en Catar contra la delegación de Hamás.

Catar es un aliado de Estados Unidos, que ejerce como uno de los mediadores para negociar un alto el fuego en Gaza.

Según un comunicado de Netanyahu tras el ataque -que no logró matar a ninguno de los altos cargos de Hamás en el Doha- esta fue una "operación israelí totalmente independiente" que no contó con la aprobación de EE.UU.