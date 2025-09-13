Rusia derriba 42 drones ucranianos sobre siete regiones, incluida la península de Crimea

Según el parte de Defensa, las otras regiones afectadas fueron Rostov, Kursk y Bélgorod, que limitan con Ucrania, Smolensk, Kaluka y Volgogrado.

Una joven de 20 años resultó herida en Bélgorod debido a la explosión de un aparato no tripulado, que le causó numerosas heridas de metralla y una conmoción cerebral.

Los ataques con drones de ala fija tuvieron lugar desde las 23.00 del viernes a las 06.00 del sábado, precisó el comunicado castrense.

La pasada madrugada Rusia derribó 221 drones de ala fija ucranianos, nueve de los cuales se dirigían a Moscú.

El Kremlin reconoció por primera vez el viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están estancadas.