Rusia lanza un misil y 164 drones durante la noche, de los que Ucrania neutraliza 137

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 20.00 horas del viernes y durante la noche un misil balístico Iskander-M/KN-23 y 164 aparatos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera y de otro tipo desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Briansk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk.

De los drones lanzados por Rusia, unos 90 eran Shahed, agrega.

Hasta las 09.00 horas del sábado, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 137 aparatos no tripulados enemigos Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, sur, este y centro del país, indicó la Fuerza Aérea en su cuenta de Telegram.

Se registraron impactos de misiles y de 27 drones en nueve localizaciones, además de la caída de fragmentos de aparatos derribados en tres.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.