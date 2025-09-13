Senador mexicano dispuesto a comparecer en caso de excolaborador detenido en Paraguay

En un comunicado difundido en redes sociales, López Hernández mostró su "disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requiera".

Al mismo tiempo, el exgobernador de Tabasco (sureste) afirmó que fue él mismo quien solicitó "que se investigue a fondo este caso", en contraste con declaraciones recientes en las que negó haber tenido "algún indicio o alguna sospecha" de los vínculos criminales de Bermúdez Requena.

Bermúdez Requena, alias 'Comandante H' o 'El Abuelo', fue detenido el viernes en Paraguay en una operación coordinada entre ambos países y se espera su próxima extradición a México, donde enfrenta cargos por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco.

López Hernández, líder en el Senado del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se desmarcó en el comunicado de su excolaborador y sostuvo el compromiso de su partido con la "justicia, cero encubrimiento y cero complicidades", lo cual, "es la diferencia con el pasado".

El senador se refirió así a gobiernos anteriores del Partido Acción Nacional (PAN) y revivió acusaciones contra el senador opositor, Ricardo Anaya, por haber guardado "silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (2005), y Ramón Martín Huerta (2008)".

Así reclamó que "quienes hoy piden investigaciones", como Anaya, carecen de "congruencia política" y "memoria histórica".

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad en Tabasco, cuando López Hernández gobernaba ese estado (2019-2021), antes de pedir licencia para ser secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El detenido, quien estaba prófugo en Paraguay, es uno de los presuntos líderes de 'La Barredora', célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario de Tabasco, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

Una semana después, el senador López Hernández defendió que Bermúdez Requena "no inició" como parte de su gabinete en Tabasco en enero de 2019.

"Yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca, durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha", afirmó entonces López Hernández.