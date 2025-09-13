Sismo de magnitud 4 remece la región de Tacna, en el extremo sur de Perú

El movimiento telúrico se registró a las 10:10 hora local (15:10 GMT) en la localidad de Pachia, a 23 kilómetros al sur de la provincia de Tarata, en Tacna.

Asimismo, el epicentro estuvo a una profundidad de 141 kilómetros, lo cual redujo el impacto del sismo en la superficie, de acuerdo al reporte oficial compartido en la red social X.

El sur peruano, donde se ubica Tacna, es una de las regiones con mayor actividad sísmica en el país porque se encuentra frente a la placa submarina de Nazca.

Por ese motivo, Perú está en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial y el último terremoto devastador se produjo en 2007 en la sureña Ica con el saldo de 500 muertos y millones de dólares en pérdidas materiales.

