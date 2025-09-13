Togo convoca al embajador de la UE por "injerencia" en caso de un togolés-irlandés preso

El ciudadano en cuestión, Abdoul Aziz Goma, fue condenado a diez años de cárcel por su participación en una manifestación opositora en 2018 para limitar el número de mandatos presidenciales.

Los eurodiputados, en una sesión plenaria en Estrasburgo, denunciaron su "detención arbitraria", "actos de tortura" y "condiciones de detención inhumanas", y reclamaron su liberación inmediata, la anulación del veredicto y garantías para su seguridad.

Tras más de seis años de prisión preventiva, Goma inició el pasado 27 de agosto una huelga de hambre.

Dussey convocó al jefe de la delegación de la UE en Togo, Gwilym Jones, al considerar la resolución como una vulneración de la soberanía nacional, según difundieron medios locales a última hora del viernes.

El ministro defendió que el sistema judicial togolés "actúa con total independencia, de conformidad con la Constitución y los compromisos internacionales del país".

En esta línea, las autoridades togolesas calificaron la resolución de "inaceptable y constitutiva" de injerencia en los asuntos internos.

El pulso diplomático se produce en un clima político ya tenso, marcado por protestas ciudadanas y denuncias de ONG sobre el estado de las libertades públicas.

La UE no ha reaccionado oficialmente, aunque sigue siendo uno de los principales socios financieros de Togo, con apoyo presupuestario y programas de cooperación en gobernanza y justicia.

Entre el 26 y el 28 de junio, Togo vivió una oleada de manifestaciones contra el jefe de Estado, Faure Gnassingbé, en el poder desde 2005, que dejaron siete muertos y decenas de heridos tras una dura represión policial.

Las protestas buscaban rechazar el nombramiento de Gnassingbé como presidente del Consejo de Ministros, un cargo creado en la Constitución promulgada por el mandatario en 2024 y sin límite de mandato.

La oposición criticó el cambio como una maniobra para prolongar su permanencia en el poder.

La familia de Gnassingbé, de 59 años, gobierna esta nación de África occidental desde 1967.