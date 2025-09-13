Trinidad y Tobago incauta 268 kilos de marihuana de una presunta embarcación de Venezuela

"Esta exitosa operación pone de relieve la solidez del aparato de inteligencia del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) y la eficacia de la Policía de precisión cuando cuenta con el apoyo de nuestros socios regionales e internacionales", subrayó en un comunicado el comisario de la Policía trinitense, Allister Guevarro.

De acuerdo al TTPS, las autoridades estadounidenses afirmaron que el barco de pesca era una embarcación dedicada al narcotráfico que transportaba drogas ilegales con destino a Estados Unidos.

Los agentes incautaron nueve bolsas que contenían 268 paquetes de cannabis envueltos en papel marrón en el mar, cerca de la embarcación, con un peso total estimado de 268 kilogramos y un valor en la calle de 29.412.196 dólares.

Tres personas que iban a bordo de la embarcación se lanzaron al mar, mientras que otras dos, un trinitense y un latinoamericano, permanecieron a bordo y fueron detenidos y trasladados a Staubles Bay, en Chaguaramas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El tráfico ilegal de estupefacientes es una amenaza transnacional que socava la seguridad en todo el Caribe, y ningún hombre ni ninguna isla pueden combatirlo por sí solos. Esta operación demuestra los resultados que podemos lograr cuando los organismos colaboran y comparten información", concluyó Guevarro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trinidad y Tobago apoya el despliegue de Estados Unidos de varios buques e infantes de marina en el Caribe, para combatir el tráfico de drogas en el que asegura que está involucrado el Gobierno de Venezuela y han manifestado su disposición a colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico.

El Gobierno de Estados Unidos, tras incrementar su presencia militar cerca de las costas venezolanas, informó la semana pasada de un ataque contra una supuesta narcolancha que atribuyó a la organización criminal trasnacional Tren de Aragua, en un giro letal sin precedentes respecto a la política habitual de confiscación, detenciones y sanciones contra el narcotráfico.

Asimismo, se incrementó la presión sobre Venezuela y Maduro, sobre quien la Administración Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez acusó a los Gobiernos de Guyana y de Trinidad y Tobago de ser "vasallos" del Departamento de Guerra de Estados Unidos y de prestarse para "planes de agresión" del país norteamericano.

Venezuela ordenó la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y un "refuerzo especial" de la presencia militar en cinco regiones costeras del país.