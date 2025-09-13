Un sismo de magnitud 4,6 se registra en el centro de Bolivia, sin daños ni víctimas

La Paz, 13 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 4,6 se registró este sábado en la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, sin que por el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el privado Observatorio San Calixto.