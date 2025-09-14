Arrestan a los capitanes de los dos pesqueros que colisionaron en Mauritania

La misma fuente indicó que próximamente se iniciará una investigación técnica para determinar las causas del incidente.

Cinco personas, de nacionalidad mauritana, permanecen desaparecidas como consecuencia del hundimiento del pesquero gallego 'Tafra-3', de bandera mauritana, con 26 tripulantes a bordo, al menos cinco de ellos españoles, después de una colisión con el 'Right Whale', un buque ruso con pabellón de Gambia.

Tras el incidente, al menos 21 tripulantes de varias nacionalidades fueron rescatados por otros barcos que se encontraban en las inmediaciones faenando.

Entre los supervivientes del 'Tafra 3' figuran cinco españoles, un ghanés, un senegalés y catorce mauritanos, y hay siete heridos, uno de ellos de gravedad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fuente de la guardia costera mauritana indicó que la operación de búsqueda de los desaparecidos no ha cesado y que pronto contará con el apoyo de un avión de la Guardia Civil española.