Aumenta a 128 el número de muertos en un naufragio en el río Congo

"Hoy hemos encontrado estos cuerpos, que subieron a la superficie del agua prácticamente cuatro días después del naufragio", explicó a EFE Content Mboyo, comisario fluvial de Ecuador, una provincia atravesada por numerosos ríos y escenario frecuente de accidentes de este tipo.

"Estos 21 cadáveres pertenecen, con toda seguridad, a la embarcación que procedía de Kinsasa (la capital) y que se hundió tras incendiarse cerca de Lolanga, en el territorio de Lukolela", añadió Mboyo.

El comisario indicó que el Gobierno provincial aún no ha publicado un balance oficial, aunque adelantó que se hará público próximamente, dado que las operaciones de búsqueda ya han concluido.

La embarcación, que había zarpado de Kinsasa sin lista de pasajeros y cargada con numerosos ocupantes y mercancías sin documentación, se incendió y se hundió a la altura de Lukolela, a 123 kilómetros de Mbandaka, capital de la provincia de Ecuador y destino del viaje.

Hasta ahora se han recuperado 128 cuerpos y más de 200 supervivientes, mientras que se estima que a bordo viajaban más de 500 pasajeros.

En la misma provincia se produjo el miércoles pasado otro naufragio que dejó más de 56 víctimas, muchos estudiantes y comerciantes, que se dirigían a la localidad comercial de Bokenda.

Según explicó a EFE Otis Evoloko, portavoz de la sociedad civil del territorio de Basankusu, donde se ubica la localidad donde se produjo el naufragio, la embarcación disponía de una lista de pasajeros, aunque no se respetó el número autorizado de viajeros.

Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC, donde el Gobierno anunció el pasado mayo el cierre de 240 puertos "ilegales" en ríos y lagos usados a diario como vías de transporte en un país con escasas infraestructuras y una extensa selva.

Las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes.