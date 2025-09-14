Catar dice que no cesará su mediación para detener guerra en Gaza pese a ataques de Israel

"Las prácticas vandálicas y bestiales israelíes nunca nos desanimarán a continuar con los fieles esfuerzos junto con Egipto y Estados Unidos para detener esta guerra injusta", dijo Bin Abdulrahmán en un discurso de clausura de la reunión preparatoria árabe-islámica, celebrada en Doha a nivel de ministros de Exteriores.

Este encuentro fue celebrado como antesala de la reunión de emergencia que mañana lunes mantendrán los líderes de los más de 50 países que integran la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), en el que se debatirán las medidas a tomar tras el ataque israelí en Doha que provocó seis muertos.

Ese bombardeo fue dirigido contra los principales negociadores de Hamás, cuya oficina se encuentra en Doha, mientras estaban debatiendo la última propuesta estadounidense para alcanzar una tregua en Gaza.

"En lugar de expresar su aprecio por los esfuerzos de Catar y de preservar el avance en las negociaciones, Israel realizó el bombardeo contra una sede residencial donde se encontraban los miembros de Hamas", recordó el ministro de Exteriores de Catar.

Asimismo, denunció que el bombardeo en Doha "confirma que es una agresión contra el principio de mediación en sí y a todas las alternativas diplomáticas a la guerra" y que "aborta los intentos de distensión" realizados por el país árabe, un aliado estratégico de Estados Unidos.

"Confirma las intenciones israelíes de rechazar las vías pacificas para resolver la causa palestina (...) algo que evidencian las declaraciones reiteradas de los responsables israelíes en referencia a anexionar los territorios palestinos", lamentó.

En este sentido, responsabilizó a la comunidad internacional por "el silencio, o mejor dicho, la incompetencia" a la hora de hacer rendir cuentas a Israel, así como "la falta de consecuencias ante cualquier crimen que comete".