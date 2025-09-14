China patrulla el mar de China Meridional y advierte a Filipinas contra "provocaciones"

El portavoz del Comando del Teatro del Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), Tian Junli, acusó hoy a Manila de "coludirse con países extrarregionales" para organizar patrullas conjuntas, de difundir "reclamos ilegales" sobre la soberanía marítima y de socavar la estabilidad regional.

"Advertimos solemnemente a la parte filipina que detenga de inmediato la provocación de incidentes y la escalada de tensiones en el mar de China Meridional", declaró Tian en un comunicado oficial.

El coronel aseguró que las tropas chinas permanecen "en alta alerta" para "defender la soberanía y la seguridad nacionales" y para salvaguardar la paz en la zona.

Las maniobras coinciden con la creciente actividad naval de Pekín en el Pacífico. El sábado, la prensa oficial china informó de que el portaaviones Fujian, el tercero del país, había atravesado el estrecho de Taiwán rumbo al mar de China Meridional para realizar pruebas y entrenamientos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Expertos en defensa en Taipéi, citados por la agencia de noticias CNA, advirtieron de que su futura entrada en servicio permitirá a China operar de forma permanente tres grupos de combate de portaaviones, lo que incrementará la presión sobre Taiwán y ampliará la proyección naval de Pekín frente a Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese mismo día, la Guardia Costera de Taiwán denunció la presencia de un barco guardacostas y de una embarcación pesquera chinos en las inmediaciones de la isla de Dongsha, bajo control taiwanés, lo que obligó al despliegue de patrulleros para expulsarlos.

Taipéi calificó estas incursiones de "tácticas en la zona gris" y se comprometió a mantener la vigilancia.

China considera el estrecho de Taiwán parte de sus aguas territoriales, mientras que Taipéi, Washington y sus aliados lo califican de vía marítima internacional.

El tránsito de buques de guerra por la zona suele elevar la tensión entre ambas orillas en un contexto de creciente despliegue militar de Pekín en torno a la isla.

El mar de China Meridional, a donde se dirige el portaaviones, es otro foco de fricciones: Pekín reclama la mayor parte de ese espacio marítimo, en disputa también con países como Filipinas o Vietnam.