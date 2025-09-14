Decenas de personas reclaman en Barcelona la defensa de los derechos de la mujer en Irán

La concentración, convocada por Amnistía Internacional (AI) en 25 ciudades de todo el mundo, se ha llevado a cabo en Barcelona en la plaza de Sant Jaume, donde decenas de personas, algunas con banderas iraníes, han reivindicado la lucha de la revuelta "Mujer, Vida y Libertad", que se desató en ese país tras la muerte de Mahsa Amini.

En la concentración se ha reivindicado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y se han coreado consignas en contra de las ejecuciones en Irán.

De hecho, Amnistía Internacional está recogiendo firmas para exigir al régimen iraní la liberación de varias mujeres que han denunciado torturas, entre ellas Shafifeh Mohammadi, de 45 años y defensora de los derechos de las mujeres, que se enfrenta a la pena de muerte, y Pakhshan Azizi, que está a punto de ser ejecutada, según esta organización, por brindar ayuda humanitaria a refugiados. EFE.