Decenas de personas reclaman en Barcelona la defensa de los derechos de la mujer en Irán

Barcelona (España), 14 sep (EFE).- Decenas de personas se han concentrado este domingo en Barcelona en defensa de los derechos de la mujer en Irán, al cumplirse tres años de la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini una joven de 22 años detenida por no llevar bien puesto el hiyab e infringir el código indumentario islámico vigente en ese país, lo que propició una oleada de protestas.

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 08:30
La concentración, convocada por Amnistía Internacional (AI) en 25 ciudades de todo el mundo, se ha llevado a cabo en Barcelona en la plaza de Sant Jaume, donde decenas de personas, algunas con banderas iraníes, han reivindicado la lucha de la revuelta "Mujer, Vida y Libertad", que se desató en ese país tras la muerte de Mahsa Amini.

En la concentración se ha reivindicado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y se han coreado consignas en contra de las ejecuciones en Irán.

De hecho, Amnistía Internacional está recogiendo firmas para exigir al régimen iraní la liberación de varias mujeres que han denunciado torturas, entre ellas Shafifeh Mohammadi, de 45 años y defensora de los derechos de las mujeres, que se enfrenta a la pena de muerte, y Pakhshan Azizi, que está a punto de ser ejecutada, según esta organización, por brindar ayuda humanitaria a refugiados. EFE.

