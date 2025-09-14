Delegaciones de EEUU y China se reúnen hoy en Madrid para negociar aranceles y TikTok

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibirá a las 13.50 horas en el Palacio de Santa Cruz, sede del ministerio, al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y al viceprimer ministro chino He Lifeng, en la que será la cuarta ronda de contactos tras los celebrados en Ginebra, Londres y Estocolmo.

El encuentro llega tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y que rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30 % para los bienes chinos y el 10 % para los estadounidenses.

Coincide también con la fecha límite fijada por Washington para que expire el permiso de TikTok para operar en territorio estadounidense, el 17 de septiembre.

La cita de Madrid busca además allanar el camino para un encuentro entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, quienes podrían coincidir a finales de octubre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gwangju (Corea del Sur).

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Bessent y He "debatirán sobre asuntos clave de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio, incluyendo a TikTok y la cooperación sobre redes de lavado de dinero que amenazan tanto a Estados Unidos como a China".

Pese a los avances, las tensiones comerciales entre ambos países persisten y Trump ha amenazado con nuevas medidas si Pekín no garantiza el suministro de minerales estratégicos o si mantiene su apoyo a Moscú en la guerra de Ucrania.