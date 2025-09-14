El delegado de Gobierno dice que el pueblo de Madrid ha "mandado un mensaje al mundo"

"Madrid ha hecho una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional", así lo ha asegurado en declaraciones desde la Delegación de Gobierno, donde ha insistido que el despliegue policial, más amplio que durante la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid en 2022, un dispositivo con 1.100 policías nacionales, ha sido extraordinario.

"En Madrid, en los últimos meses no se han asesinado a 65.000 niños, no se ha bombardeado hospitales, no se ha acribillado a niños y niñas. En Madrid no se mata a la gente donde todo eso está pasando es en Palestina. En Madrid hoy se ha interrumpido una carrera ciclista", ha remarcado Martín.

Así, ha defendido que el dispositivo policial ha sido "extraordinario" que ha velado por la seguridad de los participantes en el evento y también de "quienes legítimamente han decidido salir a las calles a protestar, a pedir que acabe el genocidio y que acabe la barbarie"; que ha contabilizado en 100.000 personas.

Martín ha agregado que las fuerzas de seguridad han impedido que se hable de "daños personales o materiales significativos" y que la capital se encuentra en "normalidad", a lo que ha añadido que ha habido dos detenidos.

El delegado ha asegurado que la "inmensa mayoría" se ha echado a las calles de "forma pacífica" y, para aquellos que "no lo hayan hecho así, actuará la ley".

Además, ha asegurado que es el momento para que la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quienes "aplaudían con ardor la miserable justificación de los ataques israelíes", puedan "reflexionar, para escuchar al pueblo de Madrid y para ponerse, por fin, del lado de la justicia".