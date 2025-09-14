El liderazgo de Starmer en crisis por revelaciones sobre su exembajador y Epstein

La crisis en torno a Starmer se ha profundizado después de que el jueves destituyera a Mandelson como jefe de la misión diplomática británica en Washington a raíz de las nuevas revelaciones en la prensa que indicaban que el diplomático había apoyado a Epstein después de que éste fuera condenado por tráfico sexual de menores.

El líder laborista destituyó a Mandelson pocos días antes de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, inicie una visita de Estado al Reino Unido -entre el 17 y el 18 de septiembre-.

Según indica el 'Sunday Times', poco antes de nombrar a Mandelson como embajador de EE.UU. a principios de este año, había recibido un informe que detallaba la relación del político con Epstein, pero aún así decidió darle la legación diplomática estadounidense.

En la sesión de control al primer ministro en el Parlamento el pasado miércoles, el jefe del Gobierno laborista defendió a Mandelson y dijo que éste había lamentado su vínculo con Epstein, pero al día siguiente se vio obligado a retirarlo como embajador.

El escándalo en torno a Mandelson estalló una semana después de que dimitiera Angela Rayner como viceprimera ministra a raíz de una polémica por sus arreglos fiscales, por lo que varios parlamentarios y ministros laboristas cuestionan si Starmer podrá seguir como líder.

Un ministro, cuyo nombre el dominical no revela, describió la actual situación como "terminal".

La semana pasada, legisladores estadounidenses divulgaron varios documentos, entre ellos una carta en la que Mandelson se refería a Epstein como su "mejor amigo", mientras que los medios han mostrado fotografías entre el antiguo embajador y el magnate financiero, fallecido en la cárcel en agosto de 2019.

Mandelson fue una figura clave dentro del Partido Laborista ya que ayudó al ex primer ministro Tony Blair a ganar las elecciones generales de 1997 y después ocupó las carteras de Empresa e Irlanda del Norte.