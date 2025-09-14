El mayor hospital de la ciudad de Gaza, abarrotado: "Tratamos a los pacientes en el suelo"

"Como ven en la UCI del Complejo Médico de Al Shifa tenemos a niños heridos y tratamos a los pacientes en el suelo", relata a EFE este domingo en un vídeo su director, Mohammad Abu Salmia, mientras muesta una sala con varios pacientes.

En el vídeo se ve a un niño vendado en la cabeza y el pecho tumbado en una cama junto a su madre, que le da la mano, junto a dos empleados del hospital y un rescatista atendiendo a otra persona en el suelo.

"No hay camas suficientes, como ven (están) en el suelo. Hay falta de medicinas, suministros...", añade Abu Salmia mientras se dirige a otra habitación donde se ven camas con pacientes, a un herido en un colchón en el suelo, a otro directamente tumbado en el suelo con un hombre sosteniéndole el gotero, y más adelante el cadáver de un hombre con la cabeza tapada, rodeada de sangre y de varias personas llorándole.

El hospital Al Shifa tiene capacidad para 290 camas, pero actualmente acoge a 520 pacientes, una saturación que, unida a la escasez de medicamentos, lo deja en una situación desesperada en medio de la ofensiva israelí para tomar la ciudad, con ataques cada vez más recurrentes.

Por el momento, Abu Salmia se quedará allí atendiendo a los pacientes, pero pidió "protección para los equipos médicos y para los hospitales" del Ejército israelí.

De acuerdo con el director del centro, esta noche se produjo el bombardeo de un coche a unos cien metros de este complejo médico, que causó un "estado de pánico" entre los pacientes y heridos.

Desde la medianoche hasta el mediodía, solo al Shifa llegaron los cadáveres de al menos ocho gazatíes, además de más de una veintena de heridos debido a los ataques contra tiendas y el coche, detalló. Ayer sábado ingresaron allí 35 fallecidos y 120 heridos, la mayoría con heridas graves.

Israel está intensificando sus ataques contra la capital gazatí siguiendo con sus planes de tomar esta urbe, en la que a principios de agosto vivían alrededor de un millón de habitantes.

Ante la intensidad de los bombardeos, decenas de miles de personas se están desplazando hacia el sur, a una pequeña porción de territorio -la única aún no ocupada por Israel- donde ya hay cientos de miles de personas viviendo en malas condiciones de salubridad.