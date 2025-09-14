El ministro de Cultura propone que España se retire de Eurovisión si participa Israel

Así lo dijo en declaraciones a los medios desde Girona (noreste de España), donde celebró "todas las muestras de solidaridad con el pueblo palestino" que se han manifestado estos días durante La Vuelta ciclista a España, que ha acogido numerosas protestas propalestinas.

"Celebro que la sociedad española no tolere que haya un blanqueo de lo que es, probablemente, el genocidio más grave que se ha producido en el mundo en el siglo XXI", afirmó el ministro, que considera que "hay una gran lección" a aprender: "La sociedad española no quiere que los acontecimientos deportivos y culturales sirvan para blanquear el genocidio que se está cometiendo".

Por ello, aseguró que de cara al Festival de Eurovisión del próximo año, hay que hacer "todo lo posible para que Israel no participe".

Según Urtasun, "todas las medidas de presión" para que Israel no participe "tienen que estar encima de la mesa", incluida la "amenaza directa y clara" de España de no participar en el evento.

"Nos hemos de sumar como país a lo que ya han dicho países como Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, que han dicho de una manera muy clara que, si Israel participa, ellos no participarán. Nos hemos de añadir a este grupo de países", recalcó el ministro, que pertenece al grupo izquierdista Sumar, parte del Gobierno de coalición español presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Urtasun espera que la televisión pública española, RTVE, encargada de la participación de España en el festival, "en las próximas horas y días también valore esta cuestión y tome las decisiones pertinentes".

RTVE ya avanzó que contempla "todos los escenarios posibles" de cara a su participación en Eurovisión 2026 si la de Israel sigue adelante, aunque a comienzos de semana informó de que la decisión no se tomará hasta diciembre.

Hasta el momento, cuatro países han anunciado que no estarán en el festival si Israel compite: Eslovenia, Islandia, Irlanda y Países Bajos.

El festival se celebrará en mayo del próximo año en Viena y los países deben comunicar normalmente antes de octubre si participarán o no en el certamen, aunque este año el plazo se amplió de forma excepcional hasta diciembre.

La participación de Israel en Eurovisión podría someterse a voto en la próxima asamblea de la UER en su sede en Ginebra, los días 4 y 5 de diciembre.