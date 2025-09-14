Mundo

España notifica a las plataformas de alquiler que retiren más de 53.000 pisos turísticos

Madrid, 14 sep (EFE).- El Ministerio de Vivienda de España notificó a las plataformas de alquiler de 53.876 pisos turísticos ilegales para que retiren sus anuncios "online", al no cumplir con los requisitos para solicitar el número de registro -que es obligatorio desde el pasado 1 de julio-, por lo que constan como "revocados".

Por EFE
14 de septiembre de 2025 - 12:15
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

Según informa este domingo el Ministerio en un comunicado, el registro recibió un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75 %) corresponden a alquileres de uso turístico. De éstas 53.786 han sido revocadas (20,3 %).

Ahora, las distintas plataformas de anuncios de alquileres de pisos turísticos deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que, según el Ministerio, pueden estar comercializándose en varias empresas a la vez.

El objetivo del Gobierno, según la nota, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial, según la cartera de Vivienda.

España vive una fuerte crisis de vivienda residencial, con una demanda muy superior a la oferta, y entidades sociales y algunos ayuntamientos lo atribuyen al turismo de masas y la proliferación asociada de viviendas particulares de alquiler de temporada en lugares como las grandes capitales y las zonas costeras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, Vivienda pretende "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades".

El Ministerio, registradores de la propiedad y las plataformas comparten datos a través de la ventanilla única creada en enero pasado a fin de luchar contra el fraude.

Enlace copiado