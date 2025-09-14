Hombres armados atacan camiones de combustible en el oeste de Mali

Según las mismas fuentes, varios de estos camiones cisterna fueron incendiados en la carretera entre Lakamané y Kayes a pesar del dispositivo de seguridad de las Fuerzas Armadas Malienses que escoltaban el convoy.
Las fuentes no informaron de víctimas tras este incidente.
El Ejército maliense empezó recientemente a escoltar los camiones cisterna con productos petroleros procedentes de Senegal en un contexto de amenazas lanzadas por terroristas afiliados a Al Qaeda de bloquear la importación de combustible de países vecinos.
Gobernado por una junta militar golpista desde 2020, Mali continúa sumido en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto al Estado Islámico (EI) como a Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil.
